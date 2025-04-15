ХАМАС готовит ответ на подготовленный Израилем проект перемирия в секторе Газа

В то же время ХАМАС продолжает настаивать на том, чтобы условия мирного процесса включали в себя вывод израильских войск из Газы, выполнение соглашений по обмену заложниками и заключенными, а также снятие блокады с анклава. Движение также подчеркнуло необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры региона.