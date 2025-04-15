Лавров высказался о позиции Токаева по вопросу территориальной целостности

В качестве аргумента министр привёл исторический пример деколонизации, отметив, что территориальная целостность сохранялась только у тех государств, чьи власти действительно отражали интересы всего населения. Он указал, что колониальные метрополии, такие как Франция, Португалия, Испания или Великобритания, не представляли коренное население захваченных территорий, поэтому процесс их освобождения был признан легитимным и соответствующим нормам международного права.