В интервью газете «Коммерсантъ» глава российского МИД Сергей Лавров выразил несогласие с подходом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, по его словам, акцентирует внимание исключительно на принципе территориальной целостности государств, игнорируя при этом важность представительства интересов всего народа правительствами этих стран.
Лавров напомнил, что после соответствующего заявления Токаева российская сторона разъяснила свою позицию казахстанским коллегам. Он подчеркнул, что, являясь членом ООН, Казахстан, по его мнению, должен учитывать не только принцип территориальной целостности, но и право народов на самоопределение, закреплённое в Уставе Организации.
В качестве аргумента министр привёл исторический пример деколонизации, отметив, что территориальная целостность сохранялась только у тех государств, чьи власти действительно отражали интересы всего населения. Он указал, что колониальные метрополии, такие как Франция, Португалия, Испания или Великобритания, не представляли коренное население захваченных территорий, поэтому процесс их освобождения был признан легитимным и соответствующим нормам международного права.
Продолжая свою мысль, Лавров отметил, что киевская власть, по мнению Москвы, также не отражает интересов всех граждан страны, в частности жителей Донбасса, Крыма и других регионов. Он обвинил украинское руководство в непричастности к судьбам пострадавших в результате конфликта, включая жертв трагедий в Одессе, Донецке и Луганске.
Ранее Сергей Лавров заверил, что Россия обладает всеми необходимыми механизмами для обеспечения своей обороноспособности, если глобальная стратегическая обстановка останется прежней.