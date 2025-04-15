Лавров заверил, что Россия не позволит США загнать себя в ловушку

«Сейчас, когда нам предлагают нормальные (по словам президента США Дональда Трампа) сделки, мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит сделка, которая может загнать нас в новую ловушку», — подчеркнул Сергей Лавров в беседе с «Коммерсантом».