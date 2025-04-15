Лавров: Киев говорит о границах 1991 года, чтобы продать земли «подороже»

«Им нужна земля, чтобы торговаться “подороже”. Они что-то уже продали премьер-министру Великобритании Киру Стармеру по “спекулятивным” ценам. Теперь им не осталось, что предложить американцам. Это торгаши, у которых нет ничего святого», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».