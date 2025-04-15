Киевский режим говорит о возвращении к границам 1991 года, испытывая интерес только к территориям, чтобы продать их «подороже», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Им нужна земля, чтобы торговаться “подороже”. Они что-то уже продали премьер-министру Великобритании Киру Стармеру по “спекулятивным” ценам. Теперь им не осталось, что предложить американцам. Это торгаши, у которых нет ничего святого», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
Лавров подчеркнул, что Россия, в свою очередь, поднимает вопросы не про «землю», а про права людей, проживающих на указанных территориях.
«Именно поэтому эти земли нам дороги. Мы не можем их отдать, выгнав оттуда людей», — добавил министр.
Напомним, в октябре глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что границы Украины после завершения конфликта зависят от разных факторов, однако Киев откажется юридически признавать потерю территорий.
14 апреля Зеленский признал, что ВСУ не могут вернуть утраченные территории и что конфликт с Россией «закончится дипломатически».