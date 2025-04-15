Озеров также напомнил о задержании двух молдавских граждан, которые, как утверждается, готовили диверсии в России по заданию украинских спецслужб. Он выразил недоумение по поводу отсутствия реакции со стороны молдавских силовых структур, поставив под сомнение их осведомленность или профессионализм. По мнению дипломата, если подобные действия остаются незамеченными, это свидетельствует о низком уровне работы спецслужб, а если известны, но игнорируются — возникают вопросы о возможной причастности к происходящему.