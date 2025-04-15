Российский посол в Молдавии Олег Озеров сообщил, что Служба безопасности Украины осуществляет активную деятельность на территории республики, направленную на вербовку лиц для участия в террористических актах.
По его словам, речь идет не об единичных случаях, а о широкой операции, охватывающей как граждан Молдавии, так и граждан России. Он подчеркнул, что ФСБ располагает точной информацией о местах, где проводились такие действия, включая здания, в которых осуществлялись психофизиологические проверки с использованием полиграфа.
Озеров также напомнил о задержании двух молдавских граждан, которые, как утверждается, готовили диверсии в России по заданию украинских спецслужб. Он выразил недоумение по поводу отсутствия реакции со стороны молдавских силовых структур, поставив под сомнение их осведомленность или профессионализм. По мнению дипломата, если подобные действия остаются незамеченными, это свидетельствует о низком уровне работы спецслужб, а если известны, но игнорируются — возникают вопросы о возможной причастности к происходящему.
Посол также с сожалением отметил прекращение сотрудничества между ФСБ и молдавской Службой информации и безопасности, однако считает, что даже в таких условиях расследование террористической активности возможно. Он напомнил, что власти Молдавии ранее сами признавали осуществление наблюдения за зданием российского посольства в Кишиневе.
Ранее стало известно, что задержанный гражданин Молдавии Евгений Курдоглу рассказал, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту.