Пушков заявил, что США и Европа не смогут создать коалицию против Китая

США и Европа не смогут объединиться в коалицию против Китая по причине серьезных разногласий, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«В условиях невиданного размежевания с Европой США, судя по всему, не удастся создать единую антикитайскую коалицию вместе с европейцами», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, Брюссель был шокирован пошлинами, которые ввёл Вашингтон, и решил продемонстрировать США, что готов сблизиться с Китаем по указанному вопросу.
Напомним, 13 апреля американская газета The Washington Post написала, что Соединённые Штаты и КНР находятся на грани экономического краха из-за своего нежелания идти на уступки в рамках начавшейся торговой войны. В публикации отмечалось, что их конфликт напоминает игру с высокими ставками, в которой победителю достаётся всё.
Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что у США есть серьезные рычаги воздействия на Китай. Он пояснил свои слова тем, что Вашингтон якобы полностью финансирует КНР.