Пушков заявил, что США и Европа не смогут создать коалицию против Китая

Напомним, 13 апреля американская газета The Washington Post написала, что Соединённые Штаты и КНР находятся на грани экономического краха из-за своего нежелания идти на уступки в рамках начавшейся торговой войны. В публикации отмечалось, что их конфликт напоминает игру с высокими ставками, в которой победителю достаётся всё.