«Эта группа (Высокопоставленных сотрудников Белого дома — Прим. ред.), которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали (Трампу соблюдать — Прим. ред.) большую осторожность при ведении дел с (Президентом России Владимиром — Прим. ред.) Путиным и (Занять — Прим. ред.) более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева», — пишет издание.
По словам источников, американский лидер все еще придерживается той же позиции, что и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, — что российский президент хочет заключить мир.
Издание отмечает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США в отношении России, поддерживают его стремление положить конец украинскому конфликту.
При этом, как заявил Wall Street Journal бывший высокопоставленный сотрудник госдепартамента США Дэниел Фрайд, американские госдеп и минфин уже готовят варианты ужесточения антироссийских санкций.
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.