Соцфонд: пенсионеры могут скорректировать стаж через «Госуслуги»

После получения запроса специалисты фонда окажут помощь в обращении к работодателю, его правопреемнику или в архивные службы, если компания уже прекратила деятельность. Информацию о стаже, начисленных пенсионных коэффициентах и размере будущей пенсии можно найти в личном кабинете на портале, а сведения о пенсионных накоплениях доступны в уведомлениях, рассылаемых Соцфондом.