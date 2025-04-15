Reuters: демократы предложили ужесточить антироссийские санкции США

Группа демократов в Палате представителей США подготовила инициативу, направленную на ужесточение ограничительных мер в отношении России и усиление помощи Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Согласно представленной информации, проект закона предполагает финансирование программ, связанных с обеспечением безопасности и восстановлением Украины, а также введение дополнительных санкций против Москвы. Документ был разработан при участии конгрессмена-демократа Грегори Микса, входящего в состав комитета по международным делам.
Reuters отмечает, что эта инициатива, исходящая от демократов, не обладающих большинством в Конгрессе, призвана оказать политическое давление на администрацию президента-республиканца Дональда Трампа, с целью сохранить высокий уровень американской поддержки Киева. Даже если законопроект не будет принят в текущем виде, отдельные его положения могут быть учтены при формировании более широкой двухпартийной инициативы по украинскому вопросу.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никого не просит отменять действующие против государства санкции. По словам Лаврова, торговое взаимодействие России и США будет зависеть от того, как это Вашингтон планирует реализовывать «возобновление экономического взаимодействия».