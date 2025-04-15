Reuters: демократы предложили ужесточить антироссийские санкции США

Reuters отмечает, что эта инициатива, исходящая от демократов, не обладающих большинством в Конгрессе, призвана оказать политическое давление на администрацию президента-республиканца Дональда Трампа, с целью сохранить высокий уровень американской поддержки Киева. Даже если законопроект не будет принят в текущем виде, отдельные его положения могут быть учтены при формировании более широкой двухпартийной инициативы по украинскому вопросу.