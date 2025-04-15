Один вопрос Путина смутил работницу завода: что спросил президент

После этого российский лидер побывал на первом в России Заводе роботов, который находится в Челябинске. Работники предприятия признались, что увидеть президента было интересно. Он ведь обычно по телевизору, а здесь вот — перед ними. У многих были к президенту России свои вопросы, но задать их не стали — график у лидера страны плотный, со всеми не поговоришь.