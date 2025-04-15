Один вопрос Путина смутил работницу завода: что спросил президент

Работница предприятия по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления, расположенного в Ленинградской области, сильно смутилась и не раскрыла президенту России Владимиру Путину размер свой зарплаты. Любопытная история произошла во время совещания с правительством Российской Федерации.
Глава государства попросил позвать кого-нибудь из сотрудников предприятия от производства, чтобы поговорить с ними. В беседе с Путиным одна из работниц рассказала о том, что с момента ее переезда из Приднестровья в Россию она работала в разных сферах. На этом заводе ее научили всему необходимому.
При этом, сильно смутившись, женщина так и не раскрыла размер свой заработной платы, но заверила президента, что условия для работы хорошие, для сотрудников в доступе есть детские сады, школы и магазины.
После этого «большой секрет» раскрыл управляющий директор предприятия Вадим Осипов. По его словам, в среднем работники предприятия получают около 100 тысяч рублей в месяц без учета заработков топ-менеджеров.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин побывал на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Он поблагодарил работников за работу, отметив, что их труд достоин самых лучших похвал. Заводчане помогают и бойцам в зоне СВО — восстанавливают поврежденную технику.
Именно в Нижнем Тагиле глава государства раскрыл, что программу «Молодая семья» продлят и после 2025 года. А также призвал работников предприятия обзаводиться детьми — чем больше, тем лучше.
После этого российский лидер побывал на первом в России Заводе роботов, который находится в Челябинске. Работники предприятия признались, что увидеть президента было интересно. Он ведь обычно по телевизору, а здесь вот — перед ними. У многих были к президенту России свои вопросы, но задать их не стали — график у лидера страны плотный, со всеми не поговоришь.
Позже Владимир Путин провел рабочую поездку в Торжок. Во время визита Владимир Путин встретился с работниками культуры Тверской области. Общаясь с ними, глава государства подчеркнул, когда кто-то говорит об отмене русской культуры, или культуры народов России, мы понимаем, что так могут говорить только неумные люди.