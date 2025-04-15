27 марта во время визита в Мурманск Путин предложил обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН. По его словам, это позволило бы провести на Украине «демократические выборы», чтобы привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Затем уже с этими властями можно начинать мирные переговоры и подписывать! легитимные документы«, которые будут! признаны во всем мире и будут надежными и стабильными». Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на Украине уже есть легитимное правительство, и призвал его уважать.​