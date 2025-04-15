Уиткоф: США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине

США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф в беседе с Fox News. Он также отметил, что в отношениях России и США возможна перестройка, передает ТАСС.