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Уиткоф: США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине

США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф в беседе с Fox News. Он также отметил, что в отношениях России и США возможна перестройка, передает ТАСС.

Перезагрузка отношений России и США возможна, уверен Уиткоф.

США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф в беседе с Fox News. Он также отметил, что в отношениях России и США возможна перестройка, передает ТАСС.

Ранее Уиткофф в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры шли четыре часа. В Белом доме по итогам встречи заявляли, что переговоры могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине.