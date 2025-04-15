Российская Федерация знает, как заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, не попав в ловушку. Что же касается нормальных условий Вашингтона, то их Москва воспринимает позитивно. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как отметил министр, в основе внешнеполитических амбиций нынешнего президента Соединенных Штатов Америки лежит идея отстаивания интересов США. Одновременно с этим глава Белого дома готов к диалогу, когда интересы совпадают.
Этот подход, уверен глава МИД России, прагматичный и заслуживающий разговора, но Россия больше не должна снова впадать в экономическую, военную и техническую зависимость после восстановления отношений с США.
«Нам ни в коем случае больше нельзя допускать, чтобы любое восстановление отношений в экономике и в других сферах опять привело к тому, что мы впадем в зависимость. Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт», — выразил уверенность Сергей Лавров.
В этом же интервью глава российского внешнеполитического ведомства сравнил подходы к вопросу украинского конфликта европейцев и новой администрации в США, сформированной с приходом Дональда Трампа. По словам Лаврова, глав ряда стран ЕС «обуревает остервенелость» в отношении ситуации на Украине в то время как администрация президента США и сам американский лидер пытаются вникнуть в проблему и понять первопричины конфликта.
Поэтому, выразил уверенность главный российский дипломат, Европа сделает все, чтобы киевский режим был не сменяем по своей сути, про выборы на Украине в ЕС даже не заикаются. Министр напомнил, что сейчас, правда, американцы сказали, выборы президента на Украине надо проводить. Однако миротворческие схемы, которые рисуют сегодня Макроны и Стармеры, исходят из того, что должен сохраниться хоть кусочек земли, на которой будет нацистский, откровенно русофобский режим.
Говоря о переговорах между Россией и США по Украине, Сергей Лавров не стал скрывать сложности процесса. По его словам, ключевые компоненты, входящие в инициативы по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, непросто согласовать. Москва и Вашингтон еще не согласовали ключевые параметры соглашения по украинскому кризису.