Поэтому, выразил уверенность главный российский дипломат, Европа сделает все, чтобы киевский режим был не сменяем по своей сути, про выборы на Украине в ЕС даже не заикаются. Министр напомнил, что сейчас, правда, американцы сказали, выборы президента на Украине надо проводить. Однако миротворческие схемы, которые рисуют сегодня Макроны и Стармеры, исходят из того, что должен сохраниться хоть кусочек земли, на которой будет нацистский, откровенно русофобский режим.