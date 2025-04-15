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Publico: Кае Каллас пришлось отказаться от плана создания фонда для Украины

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, столкнувшись с провалом своей рискованной авантюры по Украине, была вынуждена отступить и стать более прагматичной, осознав, что ее план создать фонд в 40 миллиардов евро для военной помощи Киеву не будет реализован, пишет испанской издание Público.

Источник: Reuters

«Каллас, одна из самых ярых европейских критиков России, решилась на рискованную авантюру, которая обернулась против нее», — говорится в материале.

Как указывает издание, против плана Каллас, которую еще до назначения критиковали за «одержимость» Россией, выступили Франция, Италия и Испания.

«В итоге главе евродипломатии пришлось сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее план-максимум не увенчается успехом», — пишет автор статьи.

После этого, как отмечает издание, Каллас выступила с минимальным предложением: отправить Украине два миллиона снарядов на сумму в пять миллиардов евро за счет добровольных взносов со стороны стран-членов ЕС.

«Некоторые государства-члены, такие как Нидерланды, считают, что некоторые из их партнеров по ЕС не проявляют достаточной солидарности по отношению к Украине. Это будет одна из главных дискуссий на предстоящем заседании Совета по иностранным делам, от которого не ожидается никаких важных решений», — заключает автор статьи.

Двадцатого марта итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро. На саммите ЕС Каллас, как писало издание, «пришлось иметь дело с провалом ее плана».

Сама глава евродипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила, что надеется достичь прогресса по своей инициативе.

Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.