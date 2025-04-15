Уиткофф: РФ и США продвигаются в заключении сделки по Украине

Стив Уиткофф входит в переговорную группу США по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Axios со ссылкой на источники сообщали о том, что Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. До этого спецпосланник США был в Москве 11 февраля и 13 марта.