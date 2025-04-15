Уиткофф заявил, что намечается подписание сделки по Украине между Россией и США

Кроме того, спецпосланник Трампа добавил, что сейчас Россия и Штаты могут быть на пороге событий, которые окажут значительное влияние на мировую обстановку. При этом, по его словам, урегулирование конфликта на Украине подразумевает не только вопросы, связанные с территориальными уступками, но и обеспечение безопасности, а также отказ от планов по вступлению Киева в НАТО в рамках мирного соглашения.