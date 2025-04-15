Напомним, в январе Верховная рада продлила военное положение до 9 мая 2025 года. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя это решение, отметил, что оно символично. По его словам, в Киеве, вероятно, понимают, что 9 мая Россия будет праздновать победу не только над фашистами, но и неонацистами, которые захватили власть на Украине.