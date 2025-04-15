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Politico: Украина зовёт лидеров ЕС на 9 мая в противовес параду Победы в РФ

Глава украинского МИД Сибига призывал европейских политиков, визита которых ждут в Киеве, «показать единство».

Украинские власти приглашают лидеров и высокопоставленных чиновников стран ЕС приехать на 9 мая в Киев для отвлечения внимания от Москвы, где пройдёт парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, написала газета Politico.

В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский отменил празднование Дня Победы на Украине 9 мая. Вместо этого Киев начал отмечать 8 мая «День памяти и победы над нацизмом». 9 мая на Украине теперь празднуют день Европы.

В статье Politico говорится, что приезд европейских политиков в Киев должен стать «демонстрацией дипломатической силы в противовес ежегодному параду в Москве». Глава украинского МИД Андрей Сибига призывал лидеров ЕС, визита которых ждут на Украине, «показать единство».

Министр также уточнил, что Зеленский хотел бы принять в Киеве представителей «коалиции желающих».

Напомним, в январе Верховная рада продлила военное положение до 9 мая 2025 года. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя это решение, отметил, что оно символично. По его словам, в Киеве, вероятно, понимают, что 9 мая Россия будет праздновать победу не только над фашистами, но и неонацистами, которые захватили власть на Украине.