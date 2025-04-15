WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу быть жёстче с Россией

Ряд чиновников из администрации президента США Дональда Трампа считают необходимым ужесточение позиции в отношении России и пытаются склонить американского лидера к такой точке зрения. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.
Сообщается, что среди высокопоставленных чиновников, придерживающихся такого мнения, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, при этом Госдепартамент и Минфин США уже готовят проекты новых антироссийских санкций.
Тем не менее Трамп уверен, что Владимир Путин нацелен на достижение мира на Украине, отмечает автор публикации.
Накануне президент США Дональд Трамп призвал Россию «начать действовать» в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Почему Трамп хочет «поторопить» Путина с перемирием, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обязательно состоится, но требует тщательной подготовки.