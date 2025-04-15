Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: переговоры по Украине дошли до грани чего-то важного

Возможные договоренности могут стать шагом к более стабильной международной обстановке.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил мнение, что в процессе урегулирования украинского конфликта появилась реальная перспектива значимых глобальных перемен. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что ситуация может приблизить мировое сообщество к важному переломному моменту.

По словам Уиткоффа, обсуждение мирных инициатив выходит далеко за рамки вопроса о контроле над пятью регионами. Центральными темами на переговорах становятся гарантии безопасности и отказ от планов включения Украины в состав НАТО.

Он подчеркнул, что возможные договоренности могут стать шагом к более стабильной международной обстановке, поскольку затрагивают фундаментальные вопросы глобальной безопасности и будущего миропорядка.

Ранее в Кремле не стали комментировать сообщения турецких СМИ о якобы запланированных на 15 и 16 апреля переговорах между Россией и Украиной по теме безопасности в Чёрном море.