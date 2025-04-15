Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами могут получить новое развитие за счёт углубления коммерческого взаимодействия. Об этом он сказал в интервью Fox News.
По его мнению, экономическое сотрудничество способно сыграть ключевую роль в укреплении региональной стабильности.
Уиткофф подчеркнул, что стратегическое партнёрство в сфере торговли и бизнеса может стать основой для прочного мира. Он отметил, что обсуждение украинского урегулирования включает не только политические, но и экономические аспекты, способные изменить характер двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном.
Также спецпосланник указал, что текущий момент может стать переломным для всей мировой политики. Он выразил надежду, что стороны находятся на пороге важного соглашения, имеющего значение в глобальном масштабе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что в администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа признали идиотизмом решение команды бывшего главы государства Джо Байдена не разговаривать с РФ о противоречиях двух стран.