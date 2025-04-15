Уиткофф: новые формы партнерства США и России возможны через коммерцию

Уиткофф подчеркнул, что стратегическое партнёрство в сфере торговли и бизнеса может стать основой для прочного мира. Он отметил, что обсуждение украинского урегулирования включает не только политические, но и экономические аспекты, способные изменить характер двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном.