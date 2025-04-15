«Этот урок не будет забыт»: Лавров заверил, что Россия избежит ловушек в сделках с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью газете «Коммерсант», что Москва знает, как не допустить сделок с президентом США Дональдом Трампом, которые могли бы навредить интересам страны. По его словам, Россия позитивно воспринимает предложения о взаимовыгодном сотрудничестве, но четко понимает, какие сделки могут создать угрозу. Российская сторона знает, как не попасть в «ловушку».
«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», — указал глава внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что внешняя политика Трампа сосредоточена на защите американских интересов, но глава Белого дома готов к обсуждению, если интересы сторон совпадают. Такой подход министр назвал прагматичным и открытым для диалога.
При этом дипломат подчеркнул, что после восстановления отношений с США, Россия не должна вновь стать зависимой от других стран в экономике, технологиях или военной сфере. Он выразил уверенность, что Москва учла прошлые уроки и больше не допустит зависимости от иностранных поставок, будь то военная, продовольственная или технологическая безопасность.
«Доминирующее мнение в нашем политическом классе заключается в том, что нам ни в коем случае больше нельзя допускать, чтобы любое восстановление отношений в экономике и в других сферах опять привело к тому, что мы впадем в зависимость от условных запчастей во всех сферах. Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт», — заключил глава МИД.
Прежде дипломат отмечал, что российская сторона видит желание США урегулировать конфликт на Украине, чего не скажешь о представителях Европейского союза. При этом Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по достижению мира на Украине.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин во время официальной встречи со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом предметно не обсуждал возможную встречу с главой США Дональдом Трампом.
По его словам, очная встреча президентов обязательно состоится, но требует тщательной подготовки. Песков подчеркнул, что оба лидера неоднократно выражали свою заинтересованность в проведении переговоров. Однако, по словам представителя Кремля, для встречи нужно выбрать подходящее время и должным образом к ней подготовиться.