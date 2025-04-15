«Этот урок не будет забыт»: Лавров заверил, что Россия избежит ловушек в сделках с США

«Доминирующее мнение в нашем политическом классе заключается в том, что нам ни в коем случае больше нельзя допускать, чтобы любое восстановление отношений в экономике и в других сферах опять привело к тому, что мы впадем в зависимость от условных запчастей во всех сферах. Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт», — заключил глава МИД.