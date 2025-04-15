Омское министерство науки возглавил Александр Кольцов

«Человек с опытом, хорошо знающий наше научно-образовательное сообщество и руководство промышленных предприятий. Ранее он работал в ОмГТУ и руководил Омским авиационным колледжем имени Н. Е. Жуковского», — описал губернатор заслуги управленца.
Александр Германович приступил к формированию команды министерства. Запустить его выстроенную работу предстоит уже в ближайшее время. Новый орган власти будет укреплять образовательную и научную инфраструктуру Омской области, поддерживать развитие вузов и перспективные инициативы ученых.
Глава региона пожелал руководителю министерства успехов в труде.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местный Центр систем БПЛА возглавил Сергей Стрельцов.