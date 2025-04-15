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Омское министерство науки возглавил Александр Кольцов

В Омской области учредили Министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития. Его руководителем стал Александр Кольцов, об этом рассказал 15 апреля 2025 года губернатор Виталий Хоценко.

Источник: Комсомольская правда

«Человек с опытом, хорошо знающий наше научно-образовательное сообщество и руководство промышленных предприятий. Ранее он работал в ОмГТУ и руководил Омским авиационным колледжем имени Н. Е. Жуковского», — описал губернатор заслуги управленца.

Александр Германович приступил к формированию команды министерства. Запустить его выстроенную работу предстоит уже в ближайшее время. Новый орган власти будет укреплять образовательную и научную инфраструктуру Омской области, поддерживать развитие вузов и перспективные инициативы ученых.

Глава региона пожелал руководителю министерства успехов в труде.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местный Центр систем БПЛА возглавил Сергей Стрельцов.