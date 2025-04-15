Омское министерство науки возглавил Александр Кольцов

«Человек с опытом, хорошо знающий наше научно-образовательное сообщество и руководство промышленных предприятий. Ранее он работал в ОмГТУ и руководил Омским авиационным колледжем имени Н. Е. Жуковского», — описал губернатор заслуги управленца.