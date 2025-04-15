Спецпосланник Трампа высказался о будущей форме отношениях России и США

Ранее Стивен Уиткофф сообщил, что США активно ведут переговоры с Россией по украинскому вопросу. Он выразил уверенность в достижении соглашения, отметив, что уже трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, а последняя встреча длилась около пяти часов.