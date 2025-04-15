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Спецпосланник Трампа высказался о будущей форме отношениях России и США

Новые формы партнерства между Россией и Соединенными Штатами возможны через развитие коммерческих связей. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

Уиткофф подчеркнул, что видит потенциал для придания нового импульса российско-американским отношениям, опираясь на взаимовыгодные коммерческие проекты. По его мнению, это создаст прочную основу для стабильности в регионе.

«Потенциал придать новую форму отношениям России и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнёрства ведут к стабильности», — отметил Уиткофф, отвечая на вопрос о перспективах украинского урегулирования.

По словам спецпосланника, обсуждения по Украине выходят за рамки «пяти территорий» и включают гарантии безопасности, а также отказ от планов по вступлению Украины в НАТО.

Ранее Стивен Уиткофф сообщил, что США активно ведут переговоры с Россией по украинскому вопросу. Он выразил уверенность в достижении соглашения, отметив, что уже трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, а последняя встреча длилась около пяти часов.