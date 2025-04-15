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Президент Аргентины назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка

По мнению президента Аргентины Хавьера Милея, в новом мировом порядке ключевыми игроками станут Россия, США и Китай. Европе же предстоит столкнуться с серьёзными вызовами.

Источник: Life.ru

«Мы наблюдаем трансформацию мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны», — заявил глава государства в интервью радиостанции Neura.

На вопрос о том, каким он видит новый мировой порядок, президент Аргентины ответил: «США будут лидировать в Америке, Россия — в Евразии, а Китай — в той части Азии, которая не контролируется Россией».

Европе, по мнению политика, предстоит преодолеть трудности, связанные с отсутствием роста. Старый свет уже давно не развивается, указал Милей. Также он считает, что развитие Европы тормозит воукизм — повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.

Либеральный миропорядок закончился, заявил ранее премьер Венгрии Виктор Орбан. Политик считает, что в новой реальности успех ожидает лишь тех, кто способен максимально раскрывать свой потенциал.