«Работал на русских»: в Хельсинки разгорается скандал из-за нового мэра

«Не важно, что Сазонов помогал собирать помощь для ВСУ и неодобрительно высказывался в сторону России. Дело в том, что он потомок мигрантов, его родители переехали в 90-х, он родился уже в Финляндии, но его всегда будут считать русским. Он никогда не станет финном, несмотря на то, что у него с детства финское гражданство. Поэтому, конечно, русофобы сейчас бьются в истерике: “Как это, русский стал мэром Хельсинки”», — сказал собеседник издания.