«Работал на русских»: в Хельсинки разгорается скандал из-за нового мэра

Будущим мэром Хельсинки станет 32-летний депутат Даниэль Сазонов, имеющий русские корни. В финском городе разгорается скандал — местные русофобы, несмотря на антироссийские взгляды чиновника, считают, что он может быть шпионом. Aif.ru узнал, что представляет из себя новый русский мэр.
Родился в русской семье.
Отец Сазонова — уроженец Псковской области. С супругой он проживал в Санкт-Петербурге, откуда в 1990-х годах эмигрировал в Хельсинки. Там в 1993 году и родился Даниэль. До 9 лет у него было российское гражданство, от которого он отказался, получив финский паспорт. Тогда же гражданкой Финляндии стала и мать Сазонова.
В 2013 году Сазонов возглавил Союз лицеистов Финляндии и вошел в правление союза «Европейская Финляндия». Спустя четыре года занял пост депутата горсовета Хельсинки, а в 2021 году стал заместителем мэра по социальным вопросам и здравоохранению.
Работал в русской газете.
Незадолго перед выборами Сазонов в интервью финским СМИ утверждал, что он с 2014 года поддерживал Украину и НАТО.
«Я за Украину, за НАТО и требовал санкций против России с 2014 года», — говорил он.
При этом журналист Кости Хейсканен рассказал aif.ru, что Даниэль работал в пророссийской «Финской газете» в период с 2017 до весны 2022 года.
«Финские журналисты подлили масла в огонь, когда написали, что Сазонов был колумнистом в “Финской газете”, которую связывают с Россией. Поэтому русофобы считают, что он может быть каким-то шпионом», — сказал Хейсканен.
По словам финского журналиста, Сазонов писал в том числе об ущемлениях русских, о том, как финны неуважительно относятся к уроженцам России. Будущему новому мэру Хельсинки во время предвыборной кампании пришлось объяснять, по какой причине он писал пророссийские тексты. Сазонов назвал публикации колонок в «Финской газете» ошибкой.
В своем резюме будущий мэр отметил, что, помимо родного финского, отлично владеет русским и английским языками, знания немецкого и шведского назвал «хорошими».
Русофобы считают его шпионом.
Русофобы имеют вопросы к Сазонову, несмотря на его нынешнюю антироссийскую позицию, отметил Хейсканен.
«Не важно, что Сазонов помогал собирать помощь для ВСУ и неодобрительно высказывался в сторону России. Дело в том, что он потомок мигрантов, его родители переехали в 90-х, он родился уже в Финляндии, но его всегда будут считать русским. Он никогда не станет финном, несмотря на то, что у него с детства финское гражданство. Поэтому, конечно, русофобы сейчас бьются в истерике: “Как это, русский стал мэром Хельсинки”», — сказал собеседник издания.
У Сазонова — потомка российских мигрантов — русская фамилия, которая сильно смущает русофобов, резюмировал Хейсканен.