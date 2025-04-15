«Возможность есть»: Спецпосланник Трампа высказался о переменах в отношениях с Россией

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном можно улучшить через коммерческое сотрудничество. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News.
Уиткофф отметил, что взаимовыгодные коммерческие проекты могут стать основой для стабилизации отношений между странами. По его мнению, такое партнерство способно обеспечить долгосрочную стабильность в регионе.
«Я считаю, что есть возможность перестроить отношения между Россией и США с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей. Партнерство создает стабильность», — указал спецпосланник.
Также он упомянул ситуацию на Украине, отметив, что процесс урегулирования близок к важному этапу. Уиткофф выразил уверенность, что этот шаг может стать значимым для всего мира.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать моментальных результатов от контактов с США. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают восстанавливать диалог, однако обсуждаемые вопросы остаются крайне сложными для быстрого разрешения.