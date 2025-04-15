Колесник пригрозил «“Орешником” по заднице» за поставки Киеву ракет Taurus

Возможные поставки немецких крылатых ракет Taurus Украине никак не повлияют на исход специальной военной операции. Об этом корреспонденту aif.ru заявил депутат Государственной думы РФ, член комитета по обороне Андрей Колесник.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС, возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом он отмечал, что это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
«Taurus — серьезная ракет, ничего не могу сказать. Конечно, наше ПВО считается реально лучшим в мире, самый большой процент сбиваемости, но все равно может что-то прорваться. Но терпение наше не бесконечное. Можно же и “Орешником” по заднице получить и никакой Taurus не спасет. Это эскалация, в которой может сгореть вообще все, в том числе и Евросоюз. Если не есть, то частично, потому что многие отпрыгнут в сторону», — сказал депутат.
Колесник также говорил aif.ru, что возможными поставками крылатых ракет Taurus Украине Германия тянет за собой в могилу весь Европейский союз. Кроме того, парламентарий подчеркнул в разговоре aif.ru, что немецкие ракеты никак не повлияют на исход специальной военной операции.