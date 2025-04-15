Колесник пригрозил «“Орешником” по заднице» за поставки Киеву ракет Taurus

«Taurus — серьезная ракет, ничего не могу сказать. Конечно, наше ПВО считается реально лучшим в мире, самый большой процент сбиваемости, но все равно может что-то прорваться. Но терпение наше не бесконечное. Можно же и “Орешником” по заднице получить и никакой Taurus не спасет. Это эскалация, в которой может сгореть вообще все, в том числе и Евросоюз. Если не есть, то частично, потому что многие отпрыгнут в сторону», — сказал депутат.