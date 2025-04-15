Уиткофф: разрешение конфликта на Украине выходит за рамки «пяти территорий»

Разрешение конфликта на Украине выходит за рамки «так называемыми пяти территорий», заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.
По его словам, в вопросе завершения боевых действий появился шанс отказаться «на грани чего-то очень важного для мира в глобальном смысле». Этот процесс также включает вопросы обеспечения безопасности и отказ от намерений по вступлению Украины в НАТО, сказал Уиткофф.
Спецпосланник президента США также заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут получить новое развитие за счет углубления коммерческого взаимодействия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу Владимира Путина с Уиткоффом полезной и эффективной. Он также отметил, что стороны не обсуждали возможную встречу российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.