Уиткофф: разрешение конфликта на Украине выходит за рамки «пяти территорий»

По его словам, в вопросе завершения боевых действий появился шанс отказаться «на грани чего-то очень важного для мира в глобальном смысле». Этот процесс также включает вопросы обеспечения безопасности и отказ от намерений по вступлению Украины в НАТО, сказал Уиткофф.