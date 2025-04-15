«Обернулась против неё»: В Европе заявили о провале авантюры Каллас против России

Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас, столкнувшись с неудачей в своей рискованной инициативе по Украине, была вынуждена пересмотреть позицию и стать более практичной. Она осознала, что её план по созданию фонда в размере 40 миллиардов евро для военной поддержки Киева не будет реализован, как планировалось. Об этом пишет испанское издание Público.