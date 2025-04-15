Глава Аргентины Милей назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка

Россия, США и Китай будут лидерами нового мирового порядка, а Европу ждёт серьёзная борьба, заявил президент Аргентины Хавьер Милей.
«США, возглавляющие Америку, Россия — Евразию и Китай — Азию в той части, которую не возглавляет Россия», — сказал аргентинский лидер в интервью радио Neura.
Он также отметил, что ситуация для Европы не улучшается очень давно. По словам президента, мир в настоящее время перестраивается. Милей добавил, что мирового порядка, который сложился по итогам Второй мировой войны, уже не существует.
Напомним, в середине октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта для обсуждения вопросов по выстраиванию нового миропорядка со своими партнерами, в том числе в рамках объединений. Глава государства уточнил, что международные отношения сейчас претерпевают коренные изменения, которые связаны с необратимым процессом формирования многополярного мира.
В ноябре заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявил, что страны Запада противостоят России, чтобы отстоять новый мировой порядок. Он добавил, что речь идет не просто о «холодной войне 2.0».