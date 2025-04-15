Марочко: бойцы ВС РФ стали вдвое чаще сбивать гексакоптеры ВСУ у Волчанска

Использование дешевых легких дронов позволило бойцам ВС РФ вдвое увеличить число уничтожаемых гексакоптеров в окрестностях города Волчанск и села Липцы в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.
«В районе Липцов и Волчанска за последнее время потери гексакоптеров вооруженными формированиями Украины увеличились вдвое. Основной причиной такой тенденции стали тараны БПЛА российскими дешевыми легкими дронами», — написал он.
По словам эксперта, в ходе радиоперехватов наблюдается учащение разговоров украинских командиров об охоте на гексакоптеры ВСУ.
Ранее стало известно об уничтожении бойцами ВС РФ точки запуска БПЛА в Харьковской области.