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Марочко: бойцы ВС РФ стали вдвое чаще сбивать гексакоптеры ВСУ у Волчанска

Тяжелые украинские беспилотники уничтожаются легкими российскими дронами.

Источник: Аргументы и факты

Использование дешевых легких дронов позволило бойцам ВС РФ вдвое увеличить число уничтожаемых гексакоптеров в окрестностях города Волчанск и села Липцы в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Липцов и Волчанска за последнее время потери гексакоптеров вооруженными формированиями Украины увеличились вдвое. Основной причиной такой тенденции стали тараны БПЛА российскими дешевыми легкими дронами», — написал он.

По словам эксперта, в ходе радиоперехватов наблюдается учащение разговоров украинских командиров об охоте на гексакоптеры ВСУ.

Ранее стало известно об уничтожении бойцами ВС РФ точки запуска БПЛА в Харьковской области.