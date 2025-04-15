WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России

Государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Кит Келлог и ряд высокопоставленных помощников главы государства рекомендуют Дональду Трампу занять более твёрдую позицию в отношении России в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что заявления Трампа пока не привели к конкретным результатам.
Кроме того, издание уточняет, что группа американских чиновников посоветовала президенту проявлять большую осмотрительность в общении с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом газета подчёркивает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США по отношению к России, поддерживают его стремление к урегулированию конфликта на Украине.
Ранее в Кремле заявили, что Россия и Соединённые Штаты Америки занимаются кропотливой работой по устранению последствий ущерба двусторонним отношениям, который был нанесён администрацией Белого дома под руководством Джо Байдена.