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WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России

Заявления чиновников Дональда Трампа пока не убедили, пишет издание.

Источник: Аргументы и факты

Государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Кит Келлог и ряд высокопоставленных помощников главы государства рекомендуют Дональду Трампу занять более твёрдую позицию в отношении России в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что заявления Трампа пока не привели к конкретным результатам.

Кроме того, издание уточняет, что группа американских чиновников посоветовала президенту проявлять большую осмотрительность в общении с российским лидером Владимиром Путиным.

При этом газета подчёркивает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США по отношению к России, поддерживают его стремление к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что Россия и Соединённые Штаты Америки занимаются кропотливой работой по устранению последствий ущерба двусторонним отношениям, который был нанесён администрацией Белого дома под руководством Джо Байдена.