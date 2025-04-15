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Флорида первой в США переименовала Мексиканский залив в Залив Америки

Соответствующие законопроекты подписал губернатор штата Рон Десантис.

Штат Флорида стал первым регионом в США, который переименовал Мексиканский залив в Залив Америки, сообщили в верхней палате регионального законодательного органа.

Документы о смене названия подписал губернатор штата Рон Десантис.

«Эти законопроекты переименовывают Мексиканский залив в Залив Америки в правовых актах Флориды и правительстве штата», — отмечается в пресс-релизе сената конгресса Флориды.

Напомним, сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал указ, который дал старт этому переименованию. Позднее он заявил, что власти Мексики якобы положительно отреагировали на это решение.

В феврале Залив Америки начал официально появляться на картах сервиса Google. Такое же изменение произошло в приложении «Карты» компании Apple.