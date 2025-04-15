Китайский бизнесмен перевёл 20 миллионов рублей в фонд губернатора Новосибирской области

Гражданин Китая Цюй Фэй перевёл 20 млн рублей в предвыборный фонд губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Об этом стало известно из опроса, проведённого адвокатом экс-главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова, материалы которого опубликовал «КоммерсантЪ-Сибирь».
По словам Цюй Фэя, средства были перечислены за «оказанную поддержку» инвестиционного проекта.
Зырянов находится в СИЗО по обвинению в покушении на мошенничество. Следствие считает, что он пытался получить 30 млн рублей от китайского бизнесмена за подключение завода по переработке масличных культур к коммуникациям.
Цюй Фэй утверждает, что деньгами распоряжался гендиректор АО «УК ПЛП» Александр Гоманов, а 20 млн рублей были добровольно перечислены в фонд губернатора.