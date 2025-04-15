Беглов: ОПК Петербурга получил почти 1,5 млрд рублей господдержки

Региональный Фонд поддержки промышленности направил около 1,5 миллиарда рублей на помощь предприятиям оборонно-промышленного комплекса Петербурга в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении.
Среди новых мер поддержки — компенсация аренды жилья для сотрудников, привлеченных из других регионов. Этой возможностью уже воспользовались свыше десяти предприятий, выпускающих продукцию для армии и Военно-морского флота России.
— Это наши традиционные мощности, а также предприятия и организации, созданные за последние годы по поручению главы государства, научно-производственные центры по беспилотным системам и другие площадки, — отметил Беглов.
Губернатор подчеркнул, что Петербург активно участвует в развитии ВМФ, включая создание единого разведывательно-ударного контура, связанного со спутниковой системой. По его словам, город располагает мощной производственной базой, научно-производственными центрами и новыми площадками, развивающими технологии в сфере беспилотных систем.