Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина

Таким образом Дмитриев в социальной сети X отреагировал на интервью Уиткоффа телеканалу Fox News, во время которого тот заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. По его словам, украинское урегулирование «на грани чего-то важного для всего мира».
«Продуктивная встреча», — написал Дмитриев в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.