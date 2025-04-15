Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина

Таким образом Дмитриев в социальной сети X отреагировал на интервью Уиткоффа телеканалу Fox News, во время которого тот заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. По его словам, украинское урегулирование «на грани чего-то важного для всего мира».