Бардак в Хабаровске: Демешин обрушился с критикой на уборку городских территорий

— Я в выходные прогулялся по Уссурийскому бульвару — там бардак, прогулялся по центральному рынку — там тоже бардак. Даже на выходе из нашего парка тоже грязно. Вот здесь вопросы. Кто отвечает за это? Сколько машин сейчас по каждому району города Хабаровска, который вызывает критику у нашего населения? Сколько людей убирается на каждой территории, и почему это не даёт своего результата? — сказал губернатор.