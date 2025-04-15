Бардак в Хабаровске: Демешин обрушился с критикой на уборку городских территорий

О том, как организована уборка улиц и общественных территорий в Хабаровске, на заседании президиума правительства края под председательством губернатора края Дмитрия Демешина доложил мэр города Сергей Кравчук, сообщает ИА AmurMedia.
По словам градоначальника, в весенний период будут проведены работы по очистке газонов, наведению санитарного порядка в скверах, на площадях, бульварах, территориях, прилегающих к памятным местам, во дворах. Также запланированы очистка от мусора полосы отвода вдоль железнодорожных путей, вывоз несанкционированных свалок. Предусмотрена ручная уборка прибордюрной зоны, очистка ливневой сети и дорожного покрытия, ямочный ремонт проезжей части улиц.
Первый весенний субботник пройдет в Хабаровском крае в Чистый четверг 17 апреля.
— Будут проведены мероприятия и по озеленению территорий города. Планируется высадить 603 саженца деревьев, посадить цветы на клумбах общей площадью 4 тысяч квадратных метров, выставить 167 вазонов с цветами — всего порядка 1,5 млн цветов, — рассказал Сергей Кравчук.
Комментируя доклад мэра Хабаровска, губернатор Дмитрий Демешин отметил, что у жителей края много претензий к территории города. Он подчеркнул, что краевые власти оказывают муниципалитетам поддержку в ремонте дорог и готовы помогать с благоустройством, однако не намерены подменять функции местного самоуправления.
— Хабаровчане хотят видеть город чистым, а это — ваша функция. И совершенно очевидно, что орган муниципальной власти должен реализовывать это так, чтобы люди были довольны. Помогать вам с этими вопросами мы будем, подменять — нет, — подчеркнул глава края.
Кроме того, Дмитрий Демешин поставил задачу проверить работу муниципальных предприятий, количество людей и техники, задействованных в уборке территорий после зимнего сезона.
— Я в выходные прогулялся по Уссурийскому бульвару — там бардак, прогулялся по центральному рынку — там тоже бардак. Даже на выходе из нашего парка тоже грязно. Вот здесь вопросы. Кто отвечает за это? Сколько машин сейчас по каждому району города Хабаровска, который вызывает критику у нашего населения? Сколько людей убирается на каждой территории, и почему это не даёт своего результата? — сказал губернатор.
Дмитрий Демешин также обратил внимание на малое количество урн на бульваре, отметив, что это тоже одна из причин беспорядка. Глава региона подчеркнул, что в городе не выстроена чёткая система вовлечения собственников нежилых помещений и частных домовладений в работы по благоустройству прилегающих территорий. Каждый владелец обязан следить за чистотой на своей территории, а мэрия города должна контролировать этот вопрос.
В завершение Дмитрий Демешин отметил, что субботники, которые проводятся в стране уже более века, представляют собой не просто уборку территорий, но и демонстрацию уважения к истории и традициям. И задача глав муниципалитетов гораздо шире, чем просто обеспечить участников инвентарем и разово убрать мусор, — нужно создать действующую систему, которая формировала бы у людей чувство ответственности за чистоту, — резюмировал губернатор.
Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в 2024 году по итогам двух субботников в крае убрано 264 неорганизованные свалки, 16 890 дворовых территорий, благоустроено 437 детских площадок, очищено более 14 тыс. кв. м. газонов, произведен ямочный ремонт на 15,5 тыс. кв. м. улиц, проведена санитарная очистка более 260 площадей, мемориалов, памятников, обелисков, убрано 352 бесхозных территории, высажено 1 480 саженцев.