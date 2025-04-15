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Российские бойцы выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром

В районе города действует бригада «Волки» Добровольческого корпуса.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовики бригады «Волки» Добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, выбили украинских военных с ряда позиций в районе города Часов Яр в ДНР.

«Был уничтожен блиндаж ВСУ. Бойцы смогли подойти вплотную к укреплению и закинуть внутрь противотанковую мину ТМ-62, после чего заняли зачищенные позиции», — приводит РИА Новости слова от пресс-службы Добровольческого корпуса.

По словам пленных украинских военнослужащих, у ВСУ под Часовым Яром наблюдается острая нехватка боеприпасов, а также «закончились люди».