Российские бойцы выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром

Штурмовики бригады «Волки» Добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, выбили украинских военных с ряда позиций в районе города Часов Яр в ДНР.
«Был уничтожен блиндаж ВСУ. Бойцы смогли подойти вплотную к укреплению и закинуть внутрь противотанковую мину ТМ-62, после чего заняли зачищенные позиции», — приводит РИА Новости слова от пресс-службы Добровольческого корпуса.
По словам пленных украинских военнослужащих, у ВСУ под Часовым Яром наблюдается острая нехватка боеприпасов, а также «закончились люди».