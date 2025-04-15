Российские бойцы выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром

«Был уничтожен блиндаж ВСУ. Бойцы смогли подойти вплотную к укреплению и закинуть внутрь противотанковую мину ТМ-62, после чего заняли зачищенные позиции», — приводит РИА Новости слова от пресс-службы Добровольческого корпуса.