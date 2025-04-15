Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ

«Специалисты войск радиоэлектронной борьбы вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции, защищают Крым от вражеских атак. Этот успех обеспечивают профессионалы высочайшего уровня, управляющие лучшей в мире техникой, которая создается в нашей стране», — написал он в Telegram.
15 апреля в России с профессиональным праздником поздравляют специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил. Памятная дата была установлена указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ».
На вооружении российской армии стоят такие современные комплексы РЭБ как станция радиоэлектронной разведки и защиты «Ртуть-БМ», система радиоэлектронной разведки и постановки активных помех вертолетного базирования «Рычаг-АВ», комплексы РЭБ семейства «Витебск» для военно-транспортной авиации, станции радиоэлектронной разведки и подавления «Красуха», комплекс разведки и управления «Москва-1», наземный комплекс РЭБ «Инфауна».
С 2014 года на вооружении российской армии находится береговой комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия «Мурманск-БН», работающий по КВ-диапазону (от 3 МГц до 30 МГц). Он создает в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Боевую работу выполняет на дальности до пяти тысяч километров. Для сравнения — большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.
На тактическом уровне хорошо зарекомендовали системы РЭБ «Леер-3», «Свет-КУ», «Борисоглебск-2», «Былина», «Тирада-2» и «Синица».