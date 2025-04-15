Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ

С 2014 года на вооружении российской армии находится береговой комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия «Мурманск-БН», работающий по КВ-диапазону (от 3 МГц до 30 МГц). Он создает в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Боевую работу выполняет на дальности до пяти тысяч километров. Для сравнения — большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.