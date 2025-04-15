ВСУ провели массированную атаку на жилые дома в Курске. Военная операция, день 1147-й

«Мы на пороге чего-то очень важного Да, я действительно так думаю. Это была уже третья моя встреча с [президентом России Владимиром] Путиным. Последняя длилась почти пять часов. В комнате с ним были два его ключевых советника — [Юрий] Ушаков и Кирилл Дмитриев. Это была содержательная встреча. И к ее завершению мы, наконец-то, пришли к пониманию. Запрос Путина — достичь постоянного мира. Так что это уже не просто прекращение огня. Мы получили на это ответ», — подчеркнул Уиткофф.