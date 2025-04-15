Главные новости 15 апреля 2025 года

В результате очередного удара украинских БПЛА в Курске в нескольких жилых домах возникли пожары. Погибла мирная жительница, еще девять человек получили ранения. За ночь над Курской областью российские средства ПВО ликвидировали 109 дронов ВСУ. Еще шесть БПЛА сбили над Московской, Брянской, Воронежской и Орловской областями.