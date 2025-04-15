Главные новости 15 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 апреля 2025 года.
Представители США и России оценили ход переговоров по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в апреле выразил уверенность в заключении сделки по украинскому конфликту и возобновлении отношений между Москвой и Вашингтоном через «коммерческие возможности». Участник переговоров, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, назвал встречу продуктивной.
Чиновники советуют Трампу занять жесткую позицию по России
По данным СМИ, члены команды Дональда Трампа, в том числе госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, рекомендуют американскому президенту демонстрировать жесткую позицию по отношению к России в процессе урегулирования украинского кризиса и быть осторожнее с Владимиром Путиным.
В Курске после атаки дронов ВСУ один человек погиб, девять пострадали
В результате очередного удара украинских БПЛА в Курске в нескольких жилых домах возникли пожары. Погибла мирная жительница, еще девять человек получили ранения. За ночь над Курской областью российские средства ПВО ликвидировали 109 дронов ВСУ. Еще шесть БПЛА сбили над Московской, Брянской, Воронежской и Орловской областями.
Зеленский пригласил лидеров ЕС в Киев 9 мая на встречу «коалиции желающих»
В Мексике родился ребенок, зачатый с помощью искусственного интеллекта
В Мексике родился первый в мире мальчик, который был зачат с помощью процедуры ЭКО, выполненной роботами. Технология процесса была создана с использованием алгоритма искусственного интеллекта. Именно ИИ помогал выбирать сперму для введения в яйцеклетку и отсеивать нежизнеспособные эмбрионы.