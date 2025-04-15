Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 15 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 15 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 апреля 2025 года.

Представители США и России оценили ход переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в апреле выразил уверенность в заключении сделки по украинскому конфликту и возобновлении отношений между Москвой и Вашингтоном через «коммерческие возможности». Участник переговоров, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, назвал встречу продуктивной.

Чиновники советуют Трампу занять жесткую позицию по России

По данным СМИ, члены команды Дональда Трампа, в том числе госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, рекомендуют американскому президенту демонстрировать жесткую позицию по отношению к России в процессе урегулирования украинского кризиса и быть осторожнее с Владимиром Путиным.

В Курске после атаки дронов ВСУ один человек погиб, девять пострадали

В результате очередного удара украинских БПЛА в Курске в нескольких жилых домах возникли пожары. Погибла мирная жительница, еще девять человек получили ранения. За ночь над Курской областью российские средства ПВО ликвидировали 109 дронов ВСУ. Еще шесть БПЛА сбили над Московской, Брянской, Воронежской и Орловской областями.

Зеленский пригласил лидеров ЕС в Киев 9 мая на встречу «коалиции желающих»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести в Киеве 9 мая встречу политиков из Евросоюза, чтобы продемонстрировать «единство и решимость перед лицом масштабной агрессии». На мероприятии европейские лидеры обсудят «гарантии безопасности» для Украины в случае заключения перемирия с Россией.

В Мексике родился ребенок, зачатый с помощью искусственного интеллекта

В Мексике родился первый в мире мальчик, который был зачат с помощью процедуры ЭКО, выполненной роботами. Технология процесса была создана с использованием алгоритма искусственного интеллекта. Именно ИИ помогал выбирать сперму для введения в яйцеклетку и отсеивать нежизнеспособные эмбрионы.