Президент Молдовы первой получила удостоверение личности нового образца

По словам директора Агентства государственных услуг (ASP) Мирчи Ешану, с момента запуска программы выдачи новых документов второго апреля по сегодняшний день около 23 тысяч человек подали заявки на оформление нового вида удостоверения.
Республика Молдова не обновляла удостоверение личности гражданина более десяти лет. Дело не в том, что действующие документы не выполняют свои функции, новое удостоверение превосходит существующие с точки зрения безопасности, совместимости и обмена данными. К этому следует добавить множество новых возможностей, которые приносит новая карта.
Он уточнил, что новая ID-карта представляет собой сложный продукт, содержащий более 30 современных элементов защиты.
Глава государства заявила, что удостоверения личности нового типа соответствует стандартам ЕС и предоставят больше преимуществ гражданам Молдовы.
Мы все должны приложить усилия, чтобы на этой ID-карте как можно скорее появился флаг ЕС, чтобы мы могли свободно перемещаться по Евросоюзу, используя эти удостоверения личности.
Премьер-министр Дорин Речан при этом сообщил, что правительство предоставит бесплатно один миллион удостоверений тем, кто подаст заявление на их выдачу в обычном, не ускоренном режиме.
Удостоверения нового образца не являются обязательными, но постепенно они заменят ныне действующие.