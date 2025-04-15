Президент Молдовы первой получила удостоверение личности нового образца

Республика Молдова не обновляла удостоверение личности гражданина более десяти лет. Дело не в том, что действующие документы не выполняют свои функции, новое удостоверение превосходит существующие с точки зрения безопасности, совместимости и обмена данными. К этому следует добавить множество новых возможностей, которые приносит новая карта.