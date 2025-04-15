Крупный IT-форум в Екатеринбурге возглавит министр Шадаев

IT-конгресс и выставка «Форум будущего» в Екатеринбурге пройдет в ноябре. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев возглавит оргкомитет мероприятия. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Форум традиционно проводится в Свердловской области с 2023 года. За это время он стал известен, как площадка для коммуникации специалистов, экспертов, представителей бизнеса и власти по актуальным вопросам в области цифровых технологий в регионе. Мероприятие запланировано на
— В ближайшее время оргкомитет приступит к формированию программы конгресса. Планируется усилить деловую и выставочную составляющие по направлениям: кибербезопасность, автоматизация производства, импортозамещение и цифровизация образования, — сообщили в ДИП региона.
Максут Шадаев отметил, что у региона есть огромный потенциал в области цифровых технологий, и это событие заслуживает поддержки на федеральном уровне.