Крупный IT-форум в Екатеринбурге возглавит министр Шадаев

Форум традиционно проводится в Свердловской области с 2023 года. За это время он стал известен, как площадка для коммуникации специалистов, экспертов, представителей бизнеса и власти по актуальным вопросам в области цифровых технологий в регионе. Мероприятие запланировано на 6—7 ноября . В прошлом году его посетили более 5500 человек и около 40 IT-компаний.