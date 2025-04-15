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ЕАБР инвестирует более $1 млрд в сферу энергетики и промышленности Казахстана

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Руководитель ЕАБР Николай Подгузов поделился планами на 2025 год.

Источник: Акорда

Он рассказал Токаеву в Акорде о намерении банка инвестировать более 1 миллиарда долларов в различные сферы, а именно:

  • модернизацию энергетических объектов;
  • возобновляемые источники энергии:
  • развитие транспорта и логистики;
  • реконструкцию дорог республиканского значения;
  • инфраструктурные объекты;
  • промышленность и цифровые технологии.

Также Николай Подгузов озвучил результаты 2024 года:

  • объем инвестиций в экономику Казахстана составил 1,4 миллиарда долларов;
  • доля казахстанских проектов в портфеле ЕАБР достигла 60%.

С момента запуска Страновой стратегии на 2022−2026 годы ЕАБР досрочно выполнил план инвестиций на 3,8 миллиарда долларов, отметил он.

В ответ Токаев подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.