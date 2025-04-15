ЕАБР инвестирует более $1 млрд в сферу энергетики и промышленности Казахстана

Он рассказал Токаеву в Акорде о намерении банка инвестировать более 1 миллиарда долларов в различные сферы, а именно:
- модернизацию энергетических объектов;
- возобновляемые источники энергии:
- развитие транспорта и логистики;
- реконструкцию дорог республиканского значения;
- инфраструктурные объекты;
- промышленность и цифровые технологии.
Также Николай Подгузов озвучил результаты 2024 года:
- объем инвестиций в экономику Казахстана составил 1,4 миллиарда долларов;
- доля казахстанских проектов в портфеле ЕАБР достигла 60%.
С момента запуска Страновой стратегии на 2022−2026 годы ЕАБР досрочно выполнил план инвестиций на 3,8 миллиарда долларов, отметил он.
В ответ Токаев подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.