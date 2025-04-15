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В правительстве Омской области продолжается череда переназначений

С 15 апреля на своем посту переназначена заместитель министра образования Омской области Оксана Груздева.

Источник: SuperOmsk.ru

Во вторник, 15 апреля 2025 года, опубликовано распоряжение за подписью первого вице-губернатора Рустама Мингазова «О заместителе министра образования Омской области».

«Назначить Груздеву Оксану Владимировну в порядке перевода заместителем министра образования Омской области 15 апреля 2025 года», — говорится в документе.

Отметим, что в областном Минобразования Оксана Груздева работает с января 2019 года. Ранее ее должность звучала как «заместитель министра образования Омской области — начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования».

Напомним, что накануне на своих постах в связи с переименованием министерств были переназначены Андрей Посаженников и Александр Рашко. Так, Посаженников с 15 апреля 2025 года на один год назначается министром промышленности и торговли Омской области.

В свою очередь, Александр Рашко с этой же даты утвержден министром строительства и архитектуры Омской области.