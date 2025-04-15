Радий Хабиров вручил государственные награды муниципальным служащим

"Каждый день вы организуете жизнь муниципалитетов, решаете сложные задачи. Отвечаете на запросы людей, поддерживаете их полезные инициативы. Ваша работа требует не только профессионализма, широких компетенций, но и внимания к людям, высокой ответственности.
Вы знаете, что принятый в марте этого года федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления предоставляет регионам право самостоятельно определять структуру муниципальной власти. В нашей республике двухуровневая система муниципального управления с сельскими и городскими поселениями доказала свою эффективность. Поэтому мы приняли решение сохранить действующую систему, продолжить лучшие традиции и наработки. Уверен, что и впредь общими усилиями мы будем обеспечивать доступность муниципальных услуг, укреплять инфраструктуру населённых пунктов, сохранять общественную и социальную стабильность", — сказал Радий Хабиров.
Глава региона подчеркнул, что именно муниципальные служащие превращают стратегии и программы в реальные дела — поддерживают чистоту и порядок, благоустраивают улицы и дворы, детские и спортивные площадки, обеспечивают тесный контакт граждан с органами власти.
Радий Хабиров особо отметил работу муниципальных служащих по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
«Это наш святой долг, важнейшая задача, и вы достойно её решаете. Спасибо за ваше неравнодушие, умение чувствовать чужую боль. Это достойный вклад в нашу общую победу», — сказал Глава республики и отдельно остановился на некоторых награждаемых.
"Мидхат Хабибуллович Валитов более полувека посвятил развитию Аургазинского района. На ответственном посту главы администрации активно занимался строительством детских садов и школ, медучреждений и других важных объектов, газификацией сел и деревень, укреплением производственной инфраструктуры. Благодаря его усилиям сельское хозяйство района вышло в лидеры нашего АПК.
Ильнур Раффакович Гареев многие годы вносит достойный вклад в развитие Янаульского района. Возглавив совет муниципалитета, провел большую работу по укреплению правовой базы. Энергия Ильнура Раффаковича объединила депутатов в поддержке участников СВО, приобщении жителей к спорту, реализации проекта «Атайсал». Личным примером он доказывает, насколько важно живое участие в судьбах людей.
Валерий Евгеньевич Локоленко 21 год руководит Толпаровским сельсоветом. Администрация сельского поселения многие годы активно участвует в программе поддержки местных инициатив, привлекла миллионы на закупку пожарной техники. Также с его участием при поддержке земляка-мецената в Толпарово построена мечеть.
Артур Разилевич Гафаров многие годы посвятил развитию муниципального управления. Активно работал в сфере молодежной политики, трудился на ответственных постах в администрациях районов города Уфы. Сегодня он эффективно применяет богатый опыт и знания в качестве первого заместителя главы администрации городского округа город Стерлитамак. Артур Разилевич объединил промышленников города в Совет директоров, внедрил новые цифровые сервисы в МФЦ, упростив жизнь тысячам горожан и предпринимателей", — сказал Радий Хабиров.
Глава республики пожелал муниципальным служащим крепкого здоровья, благополучия, реализации важных планов и начинаний. А всем муниципалитетам — успехов и процветания.