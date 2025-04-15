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Экс-премьер Молдавии назвал решение КС по Гагаузии политически навязанным

КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Власти Молдавии навязали Конституционному суду решение по лишению Гагаузии права назначать прокурора, заявил лидер оппозиционной молдавской партии «Будущее Молдовы», экс-премьер республики Василий Тарлев.

Источник: Sputnik

Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии.

«Это решение — не просто юридический шаг, а политический сигнал: мнение жителей автономии больше не учитывается. Партия “Будущее Молдовы” считает это решение политически навязанным. После освобождения страны от узурпации власти, Автономия будет восстановлена в полном объеме», — написал Тарлев в своем Telegram-канале.

По его словам, такой подход разрушает основы автономии, обостряя отношения между центром и регионом. «Это путь к дестабилизации и отступлению от принципов демократического, многонационального государства», — пояснил экс-премьер.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.