Бектенов раскритиковал власти Акмолинской области за неготовность к паводкам

«В Акмолинской области в начале апреля обстановка осложнилась. Оказались подтопленными свыше 100 жилых домов. Сейчас ситуация некритичная, пик уже пройден. Причинами подтопления послужило ненадлежащее проведение инженерных работ по защите населенных пунктов. Очевидно некачественное планирование и проведение противопаводковых мероприятий. К примеру, в селе Старый Колутон работы по очистке, берегоукреплению и дноуглублению реки Колутон проведены только на участке 3 км, при этом проектом было предусмотрено работы на 11 км. В результате из-за разлива реки были подтоплены дома. Уровень воды невысокий, но и этого можно было избежать», — сказал Бектенов на заседании правительства во вторник.