Бочаров обозначил задачи по развитию района на севере Волгограда

— Еще один медвежий угол шаг за шагом преображается, и это очень хорошо. Здесь, на Нижнем Тракторном, мы начали серьезную работу: реализуем проект масштабного развития, который включает в себя строительство жилого фонда и социальной инфраструктуры. Именно позиция жителей Тракторозаводского района сформировала наше решение по строительству здесь детского сада. Этот объект станет опорным в этом микрорайоне, вокруг него будет формироваться жизнь, и будет продолжаться развитие, — считает Андрей Бочаров.