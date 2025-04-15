Лавров не согласился с позицией Токаева о территориальной целостности

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» заявил, что не поддерживает позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государств на территориальную целостность.
Журналисты издания привели слова Токаева о том, что в мире вспыхнет множество региональных конфликтов, если руководствоваться только идеей о праве наций на самоопределение. Летом 2022 года президент Казахстана говорил, что этот принцип Устава ООН вступил в противоречие с другим — территориальной целостностью. Если полностью реализовать первый, то появится более 600 стран, «это будет хаос», указывал он.
Лавров заявил, что помнит это выступление и не согласен с Токаевым, и Москва позже объяснила Астане свою позицию: «Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте».
«Я приводил пример деколонизации», — заявил глава МИДа, добавив, что право на территориальную целостность «уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории». «Ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживающий на этой территории, которую колонизаторы захватили», — указал Лавров, упомянув Францию, Португалию, Испанию и Великобританию.
Токаев неоднократно говорил о приверженности Астаны принципам суверенитета и территориальной целостности всех государств, основанным на международном праве. По этой причине Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, заявлял он летом 2022 года, и тогда же назвал ДНР и ЛНР «квазигосударственными территориями» (на тот момент Россия еще не присоединила эти регионы. Большинство государств не признают референдумы, по итогам которых они вошли в состав России).