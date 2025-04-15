Лавров не согласился с позицией Токаева о территориальной целостности

Токаев неоднократно говорил о приверженности Астаны принципам суверенитета и территориальной целостности всех государств, основанным на международном праве. По этой причине Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, заявлял он летом 2022 года, и тогда же назвал ДНР и ЛНР «квазигосударственными территориями» (на тот момент Россия еще не присоединила эти регионы. Большинство государств не признают референдумы, по итогам которых они вошли в состав России).